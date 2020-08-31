Мужчине порезали горло на детской площадке

Трагедия случилась на детской площадке. Фото: pixabay.com

В воскресенье вечером, 30 августа, на столичной Куреневке мужчине порезали горло. Инцидент произошел на детской площадке.

Об этом на странице в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Спите? А на детской площадке, на Куреневке, мужчине в ходе каких-то непонятных разборок порезали горло. Говорят, что пострадавший - военнослужащий и его срочно госпитализировали", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства выясняют правоохранители.





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