Женщина призналась дочери в смертельном преступлении

В Одессе 45-летняя женщина зарезала 37-летнего сожителя.
Убийство произошло вечером 27 августа в квартире многоэтажки на ул. Высоцкого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Смертельные телесные повреждения потерпевшему нанесла его сожительница. Предшествовал преступлению якобы семейный конфликт, во время которого женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударил сожителя в грудную клетку. А когда тот упал, позвонила дочери и рассказала о содеянном", - сказано в сообщении.
Женщину полицейские задержали. Ей грозит до 15 лет за решеткой.
В Харькове в доме на пр. Резникивському 57-летняя женщина убила 49-летнего сожителя и более недели жила рядом с телом. Полицию вызвали соседи, которые жаловались на неприятный запах в доме.
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