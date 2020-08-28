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пятница, 28 августа 2020 18:10

Женщина призналась дочери в смертельном преступлении

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В Одессе 45-летняя женщина зарезала 37-летнего сожителя.

Убийство произошло вечером 27 августа в квартире многоэтажки на ул. Высоцкого, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua
  В Одессе 45-летняя женщина зарезала 37-летнего сожителя
В Одессе 45-летняя женщина зарезала 37-летнего сожителя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесном массиве нашли женщину с порезанной грудью

"Смертельные телесные повреждения потерпевшему нанесла его сожительница. Предшествовал преступлению якобы семейный конфликт, во время которого женщина схватила кухонный нож и несколько раз ударил сожителя в грудную клетку. А когда тот упал, позвонила дочери и рассказала о содеянном", - сказано в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua
  Женщина в содеянном созналась. Сказала. что убила мужа во время семейной ссоры
Женщина в содеянном созналась. Сказала. что убила мужа во время семейной ссоры

Женщину полицейские задержали. Ей грозит до 15 лет за решеткой.

В Харькове в доме на пр. Резникивському 57-летняя женщина убила 49-летнего сожителя и более недели жила рядом с телом. Полицию вызвали соседи, которые жаловались на неприятный запах в доме.

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