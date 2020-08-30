Беременная женщина зарезала подругу из-за коммунальных долгов

Беременная женщина ударила ножом подругу из-за долгов за коммунальные услуги. Фото: Reuters

В Черкассах беременная женщина ударила ножом подругу из-за долгов за коммунальные услуги.

Инцидент произошел в час ночи, 30 августа, рядом магазина на Таможне. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

"Женщины решили выяснить отношения, почему, когда они вместе проживали, одна из них не оплатила коммуналку и тем самым задолжала другой деньги. На встречу тридцатилетняя беременная жительница Черкасс пришла с ножом и не стала разбираться словами. Во время схватки женщина нанесла удар в сердце 28-летней подруге, и умерла за несколько минут ", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, правоохранители задержали беременную сразу после содеянного. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следователи открыли уголовное производство по факту убийства, ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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