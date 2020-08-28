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пятница, 28 августа 2020 11:10

Бездомный убил иностранца в его доме
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В Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый 22-летний мужчина без определенного места жительства
Фото: vn.npu.gov.ua
В Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый 22-летний мужчина без определенного места жительства
В Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый 22-летний мужчина без определенного места жительства
В Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый 22-летний мужчина без определенного места жительства
В Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси. Подозреваемого задержали. Это ранее судимый 22-летний мужчина без определенного места жительства

В селе Никифоровцы Немировского района Винницкой области в собственном доме нашли убитым 82-летнего гражданина Беларуси 24 августа.

Личность подозреваемого установили и вчера, 27 августа, он был задержан. Это 22-летний мужчина, родом из Хмельницкого района. Он ранее привлекался к уголовной ответственности и не имеет постоянного места жительства. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"82-летний гражданин Беларуси приехал в село Никифоровцы, где имел частный дом. Вечером, 24 августа, задержанный проник в дом иностранца и был замечен хозяином. Во время конфликта злоумышленник ножом несколько раз ударил потерпевшего и скрылся. Телесные повреждения, причиненные пенсионеру, оказались несовместимые с жизнью", - рассказали подробности преступления в полиции.

Следователи открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

В Киеве 61-летнего гражданина США задержали по подозрению в убийстве 34-летней жительницы Одессы. Они познакомились в центре столицы. Обменялись номерами телефонов и через некоторое время встретились в квартире, которую снимал иностранец.

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