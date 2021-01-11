Мужчина жестоко убил незнакомца после ссоры с женой

В Белой Церкви мужчина поссорился со своей сожительницей и в гневе убил мужчину, который стоял на балконе в подъезде.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Автор: Нацполиция Житель Белой Церкви поссорился с женой и в сердцах убил мужчину

"Спускаясь по лестнице (злоумышленник. - Gazeta.ua), увидел мужчину, который курил на балконе сигареты. В этот момент у него возник умысел убить его. Подойдя к нему, нанес многочисленные удары ножом по голове и шее", - говорится в сообщении.

46-летнего фигуранта задержали по месту жительства в одной из квартир дома, где произошло событие.

Полиция сообщила о подозрении злоумышленнику за совершение умышленного убийства. За преступление ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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