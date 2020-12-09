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среда, 09 декабря 2020 11:25

В центре Киева убили мужчину

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В центре Киева убили мужчину
Возле станции метро в центре Киева зарезали мужчину. Фото: "Киев Оперативный"

В центре столицы возле входа на станцию метро Майдан Независимости зарезали мужчину.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

Трагедия произошла во время драки, которая завязалась между 2 мужчинами. В ходе конфликта один из них нанес смертельное ножевое ранение другому.

Нападающий сразу убежал. На месте работала следственно-оперативная группа.

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"По нашей информации подозреваемого зовут Виктор. Он среднего телосложения, 165 см роста, одетый в черные брюки, черная или черно-серая куртка, шапка черно-оранжевая", - говорится в посте.

В Святошинском районе столицы на ул. Якуба Коласа задержали киевлянина, который зарезал своего сына бутылкой.

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