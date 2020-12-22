Под Киевом мужчина расстрелял семью

В селе Логвин Киевской области полицейские задержали мужчину, который совершил покушение на убийство односельчан.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

"Злоумышленник в камуфлированной форме и маске зашел в дом через незапертую дверь, там он совершил несколько выстрелов у владельцев дома. В этот момент в постели находился ребенок, который только чудом не пострадала от действий злоумышленника. После совершенного стрелок скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Раненых владельцев дома госпитализировали. Женщина находится в тяжелом состоянии. Для задержания нападающего на территории Киевской области ввели спецоперацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Расстреляли машину и оставили автомат в подарок

"Стрелком оказался 43-летний местный житель. По месту его жительства провели неотложный обыск и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе камуфлированною одежду. Также изъято зарегистрированное оружие, которое направлено для проведения соответствующих экспертиз", - добавили в сообщении.

Полиция выясняет мотивы совершенного. За преступление ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В городе Белая Церковь Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона 4-го этажа многоквартирного дома по компании людей, которые отдыхали поблизости. Причина - хотел тишины.