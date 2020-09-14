Хотел тишины: пенсионер стрелял в компанию отдыхающих, есть раненый

Стрелял мужчина из пневматического ружья ИЖ-38. Фото: Патрульная полиция Киевской области

14 сентября в городе Белая Церковь Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона 4-го этажа многоквартирного дома по компании людей, которые отдыхали поблизости. О выстрелах в полицию сообщили перепуганные прохожие.

Об этом отчиталась пресс-служба полиции Киевской области.

"Хулиганом оказался местный 74-летний мужчина, который в нетрезвом состоянии среди бела дня совершил выстрелы из винтовки в сторону людей. Таким способом пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать. Одного из пострадавших доставили в больницу. Ему диагностировали поверхностную рану головы", - говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у мужчины ружье. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По факту хулиганства следователи открыли уголовное производство. Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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В городе Украинка Киевской области в районе городского пляжа неизвестные с ружьями устроили перестрелку. Среди людей есть раненые.