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понедельник, 14 сентября 2020 19:16

Мужчина выманил у 82-летнего пенсионера 100 тыс. грн

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Мужчина выманил у 82-летнего пенсионера 100 тыс. грн
Мошенник работал по схеме "ваш родственник попал в беду". Фото: pixabay.com

В Киеве мошенник выманил у 82-летнего пенсионера более чем 100 тыс. грн. Преступник работал по схеме "ваш родственник попал в беду".

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

"Злоумышленник позвонил на домашний номер телефона пенсионера и сообщил, что якобы его сын совершил автопроисшествие в котором пострадала женщина. Во избежание ответственности необходимы деньги. Пожилой мужчина без колебаний и не проверяя информацию договорился с мошенником о встрече и даже пригласил его в свою квартиру. Злоумышленник оценил свои услуги в 10$ тыс.", - сообщил Артем Баранов, временно исполняющий обязанности начальника следственного отделения Голосеевского управления полиции.

Отмечается, что у пострадавшего не было таких сбережений, поэтому он отдал мошеннику последнее: 1€ тыс. и 3$ тыс.

Правоохранители быстро установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался 28-летний житель Симферополя, который был ранее судим. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа или исправительные работы до 2 лет. Среди самых суровых санкций - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет.

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В Киеве последние несколько месяцев орудует банда, которая системно занимается аферами. Награбленные мебель, бойлеры, электрические устройства мошенники вывозят в комиссионные магазины и выставляют на продажу.

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