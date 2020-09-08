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вторник, 08 сентября 2020 17:08

Вынесли все: дерзкое ограбление квартиры попало на видео

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Вынесли все: дерзкое ограбление квартиры попало на видео
Фото: pixabay.com

В Киеве последние несколько месяцев орудует банда, которая системно занимается аферами. Награбленные мебель, бойлеры, электрические устройства мошенники вывозят в комиссионные магазины и выставляют на продажу.

Видео ограбления обнародовал на странице в Facebook адвокат Олег Веремеенко.

По словам адвоката, одна из участниц преступной группы может представляться как Туманова, психолог, психотерапевт, сексопатолог. Она арендует жилье на несколько месяцев, но вскоре, вместе с сообщниками, опустошает его.



Владельцы квартиры на Печерске, ограбление которой попало на видео, понесли убытки минимум на 500 тыс. грн.

Среди пострадавших от рук преступников также волонтер, помогавший АТО. По словам адвоката, полиция столицы не спешит расследовать это происшествие. Преступники до сих пор на свободе. Общая сумма нанесенного ущерба уже составила 2 млн грн.

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В Киеве у женщины украли телефон, когда она находилась на летней террасе кафе. Момент кражи зафиксировали камеры заведения.

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