Неизвестные с ружьями устроили перестрелку: есть раненые

Вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане "Где Бош". Фото: Reuters

В городе Украинка Киевской области в районе городского пляжа неизвестные с ружьями устроили перестрелку.

Среди людей есть раненые. Об этом сообщает Цяпенко.info в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел в 19:14.

"По свидетельству очевидцев, вооруженная ружьями группа людей совершила до десяти выстрелов в ресторане" Где Бош ". Есть раненые люди. Сейчас на месте происшествия персонал заведения активно собирает гильзы ", - сказано в сообщении.

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Один из свидетелей рассказал, что официанты заведения очень испугались, а одна из них - начала изнутри закрывать верхнюю дверь.

В с. Огромное Белозерского р-на Херсонской обл. мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома. Отец стрелка получил ранение в ногу.