Мост Патона перекроют на 6 часов

Движение транспорта по мосту Патона в Киеве полностью перекроют в ночь на 15 октября. Фото: Depo.ua

В столице в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта по мосту Патона.

Ограничение движения автомобилей по мосту в обоих направлениях связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на странице в Facebook.

"15 октября 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е. А. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

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В "Киевавтодоре" водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбрать другие маршруты движения.

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