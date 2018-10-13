Мост Патона перекроют на 6 часов

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Украинцы больше доверяют "Новой почте", чем государству - Ковжун
Просмотров: 432
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Киевский патриархат с Московским в Украине поменялись местами
Просмотров: 1404
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
За армию руки отрублю: как президентское окружение ворует на военных тендерах
Просмотров: 1080
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Объяснили, почему недолюбливают Ульяну Супрун
Просмотров: 3645
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне
Просмотров: 945
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
"Сын весь день в погребе просидел" - рассказы местных о спасении из-под Ични
Просмотров: 720
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины
Просмотров: 3969
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Эксперт рассказал, почему Россия стремится вернуться в ПАСЕ
Просмотров: 774
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3510
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
Назвали проблему, которая мешает Тимошенко получить преимущество на выборах
2 Просмотров: 2106
Фото
Все фото
7
5
7
4
4
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Возле столичного метро произошла драка со стрельбой
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Остатки тел разбросало на десятки метров: именинника с товарищем разорвало авто
Киевскую &quot;Трою&quot; облагородили парком за 48 млн
Киевскую "Трою" облагородили парком за 48 млн
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Фейковый СБУшник навеселе устроил тройную ДТП
Художник оригинально поблагодарил СБУ
Художник оригинально поблагодарил СБУ
Видео
Все видео
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Подходит для вашей страны - робот София рассказала о Гройсмане и Украине
Возле столичного детсада по-зверски убивают животных
Возле столичного детсада по-зверски убивают животных
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
Автомобильные "лоси" отреагировали на замечания оружием и бранью
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Кличко рассказал, как справляется без горячего водоснабжения
Интервью
1/5
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
"Почти половина России и часть Польши — это Украина"
Просмотров: 1584
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
За час человек зарабатывает на 7 литров горючего
Просмотров: 621
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
"Люди сорвались с мест во время песни и разбежались" - Иван Ганзера
Просмотров: 3510
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
"Учительница поддерживала сепаратистов. Ее хотели сделать директором школы"
1 Просмотров: 2781
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 828
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
13 октября 2018
Просмотров: 126
Треба вчити мову
– Слепой идиот! Тебе жить надоело? – товстий чоловік років 40 кричить на велосипедиста. Той в'їхав у багажник його Mazda на ...
суббота, 13 октября 2018 11:45

Мост Патона перекроют на 6 часов

  Комментировать
Мост Патона перекроют на 6 часов
Движение транспорта по мосту Патона в Киеве полностью перекроют в ночь на 15 октября. Фото: Depo.ua

В столице в ночь на 15 октября полностью перекроют движение транспорта по мосту Патона.

Ограничение движения автомобилей по мосту в обоих направлениях связано с проведением ремонтных работ, сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на странице в Facebook.

"15 октября 00:00 до 06:00 запланировано выполнение ремонтных работ по усилению поперечных балок опоры № 1 моста им. Е. А. Патона. В связи с этим будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Кременчуці перекрили міст: Активісти проти закриття поліклінік

В "Киевавтодоре" водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбрать другие маршруты движения.

Столичный Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мост Патона перекроют на 6 часов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Психоаналитик издал книгу о цензуре сновидения

Построили лифт, на котором ездили руководители УНР

Савелий Крамаров: "Дураки везде нужны"

Самое читаемое
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
Рыжее счастье - фотограф снимает прекрасную жизнь своей кошки Котлеты
41
 Просмотров: 45239
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
Ветер поиграл с платьем Кейт Миддлтон и шляпкой Наоми Кэмпбелл: звезды приехали на свадьбу принцессы
38
 1 Просмотров: 40620
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
Роскошная Кейт Миддлтон элегантно обнажила плечи
18
 Просмотров: 28621
Показали, как сегодня выглядит сталинская &quot;Дорога смерти&quot;
Показали, как сегодня выглядит сталинская "Дорога смерти"
26
 Просмотров: 27499
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой
Совок отдыхает: в оккупированном Крыму холодильники в супермаркете забили туалетной бумагой 3 Просмотров: 14058
Новости Киева
Уволили следователя ГПУ, который пьяным разъезжал по столице
Уволили следователя ГПУ, который пьяным разъезжал по столице Просмотров: 171
Шварценеггер едет в Киев: сколько стоит прикоснуться к звезде
Шварценеггер едет в Киев: сколько стоит прикоснуться к звезде Просмотров: 657
Добивал палкой: мужчина убил сожительницу и уснул рядом с телом
Добивал палкой: мужчина убил сожительницу и уснул рядом с телом Просмотров: 540
"Герой" парковки избил мужчину
"Герой" парковки избил мужчину Просмотров: 756
Назвали количество мужчин, которые прячутся от военкомата
Назвали количество мужчин, которые прячутся от военкомата Просмотров: 954
Больше всего комментируют
11
Автокефалия Украинской церкви: что это значит для страны и верующих
11
Раскол - московская церковь разрывает связь с Костянтинополем
6
Стрелять из всего имеющегося оружия: Порошенко дал задание армии на Донбассе
6
Превращать в Грозный не будем - Порошенко дал обещание избирателям Донбасса
4
Россия не пускает миротворцев на Донбасс
Голосов: 3784
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua