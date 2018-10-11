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четверг, 11 октября 2018 18:25

У Кременчуці перекрили міст: Активісти проти закриття поліклінік

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У Кременчуці перекрили міст: Активісти проти закриття поліклінік
В Кременчуге перекрыли Крюковский мост

В Кременчуге Полтавской области люди перекрыли Крюковский мост, проходящий через Днепр. Требуют не закрывать стоматологические поликлиники в городе.

Закрываются больницы через решение городского власти. Планируют открыть одну частную стоматологическую клинику вместо трех коммунальных.

Частная стоматология "Мед Арт" планирует открыться по инициативе депутата кременчугского горсовета Виктор Калашник. Он ее лоббистом, рассказывает pplus.in.ua.

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Жители Кременчуга пришли на сессию горсовета и выступали против закрытия стомаклиник. Однако мэрия не отреагировала на мнение людей.

Люди обращались в Facebook к министру здравоохранения Ульяны Супрун и президента Петра Порошенко, чтобы они помогли в решении этой проблемы.

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