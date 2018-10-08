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понедельник, 08 октября 2018 21:03

Когда снесут Шулявский мост

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Когда снесут Шулявский мост
Ремонт Шулявского путепровода продлится 1,5 года. ФОТО: Вечерний Киев

Столичный Шулявский путепровод снесут 3-4 ноября.

"Конечно, в первые дни будет ад на дорогах, но, надеемся, не долго. Сейчас будут расставлять дорожные знаки и новые светофоры для объезда транспортом строительной зоны. Переоборудовали уже контактную сеть для троллейбусов. Машины поедут по улицам Нестерова, Цедика, Гарматной и Выборгской", - рассказал главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" Александр Здольник "Вечернему Киеву".

По его словам, во время работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. Обязательно будем работать ночью, добавил Здольник.

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27 февраля 2017 года в Киеве обвалилась часть моста на Шулявском путепроводе. Его возвели в 1964-м. Мост чинили два месяца. 21 апреля оттуда упали бетонные части конструкции и повредили два автомобиля. Тогда в мэрии заявили о капитальной реконструкции. Вне конкурса из всех вариантов выбрали проект "неполного четырехлистник".

Киевляне создали общественную организацию "Шулявский путь" и подают в суд на Киевскую горгосадминистрацию, требуя отменить реконструкцию Шулявской развязки по проекту неполного четырехлистник. Его стоимость составляет 830 млн грн и предусматривает снос 5-го цеха завода "Большевик". Кроме этого проекта, рассматривались варианты китайской компании CRBC и трехуровневая развязка от киевского инженера Виктора Петрука. Ее стоимость - 756 млн грн. Киевляне дважды собирали по 10 тысяч голосов на сайте петиций Киевсовета о проведении конкурса с независимым жюри, однако рассмотрения петиции так и не добились.

В то же время, сообщил Александр Здольник, построить развязку по проекту Петрука проблематично из-за метрополитена: "Сваи надо было бы погружать на расстоянии 2-3 метров от эскалаторов станции и самого вестибюля".

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