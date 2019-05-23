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четверг, 23 мая 2019 19:15

Монумент Независимости почистили от нецензурных слов
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23 мая в центре Киева прошла акция под названием Clean Day.

С 10 утра клининговая компания со спецтехникой очищала монумент Независимости от грязи, пыли, следов птиц и нецензурных надписей. Об этом пишет Информатор.

Как отмечается, высота стелы - 62 метра.

"Основание памятника сотрудники клининговой компании отмывали вручную. Для очистки постамента использовали специальные моющие средства, которые не вредят камню. А вот позолоченные вставки отмывали чистой водой, чтобы не содрать покрытие", - говорится в сообщении.

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Монумент Независимости Украины построили в 2001 году в честь 10-летия независимости государства. На его верхушке красуется фигура девушки Оранты в украинском национальном костюме с калиновой ветвью в руках.

Вот так выглядел монумент до уборки.
Фото: Дмитрий Щерблюк
Вот так выглядел монумент до уборки.
Вот так выглядел монумент до уборки.
Стелу очистили от грязи, пыли, следов птиц и нецензурных надписей.
Стелу очистили от грязи, пыли, следов птиц и нецензурных надписей.

Киев попал в десятку городов мира с лучшей панорамой. Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian.

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Дата
23
мая

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