Киев вошел в топ-10 городов с самой красивой панорамой

Киев - один из самых красивых городов Европы. Фото: РБК

Киев попал в десятку городов с лучшей панорамой.

Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian.

Журналисты составили топ-десять лучших городских панорам по отзывам своих корреспондентов.

В украинской столице корреспонденты издания высоко оценили Андреевскую церковь и виды, которые открываются со смотровой площадки рядом с ней.

Туристам советуют прогуляться по Андреевскому спуску и полюбоваться разноцветными домиками и храмами на Подоле. И, конечно, - не забыть полюбоваться Днепром - одной из крупнейших рек в Европе.

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Кроме Киева в список попали Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Бильбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараисо и Берген.