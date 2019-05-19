Киев вошел в топ-10 городов с самой красивой панорамой

Киев попал в десятку городов с лучшей панорамой.
Рейтинг опубликовало британское издание The Guardian.
Журналисты составили топ-десять лучших городских панорам по отзывам своих корреспондентов.
В украинской столице корреспонденты издания высоко оценили Андреевскую церковь и виды, которые открываются со смотровой площадки рядом с ней.
Туристам советуют прогуляться по Андреевскому спуску и полюбоваться разноцветными домиками и храмами на Подоле. И, конечно, - не забыть полюбоваться Днепром - одной из крупнейших рек в Европе.
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Кроме Киева в список попали Верона, Джайпур, Гавана, Нью-Йорк, Бильбао, Кейптаун, Ханой, Вальпараисо и Берген.
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