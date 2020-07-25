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суббота, 25 июля 2020 17:31

Монастырь ПЦУ закрыли на карантин

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Монастырь ПЦУ закрыли на карантин
Жители мужского монастыря ПЦУ заболели коронавирусом Фото: pomisna.info

В Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли на карантин Свято-Феодосийский ставропигиальный мужской монастырь Православной церкви Украины.

Соответствующая информация появилась на странице монастыря в социальной сети Facebook.

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"В связи с установлением среди тех, кто проживает в монастыре, лиц с подтверждением заболевания через коронавирус, согласно карантинных предписаний Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно сколько именно человек заболели в монастыре.

В конце мая в Киево-Печерской лавре, Ионинском и Свято-Покровском монастырях Киева сняли карантин.

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