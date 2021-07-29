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четверг, 29 июля 2021 15:29

Минздрав прокомментировал сбор списков работников в Киеве на транспортные спецпропуска

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Минздрав прокомментировал сбор списков работников в Киеве на транспортные спецпропуска
Киев решил заблаговременно подготовить спецпропуска на общественный транспорт. Фото: КГГА

Сбор списков работников в Киеве на пропуска для транспорта происходит, чтобы не было хаоса в случае введения локдауна.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Децентрализация", пишет УНИАН.

"Киев выучил уроки, которые были при предыдущих двух вспышках, когда вводили карантин и за достаточно короткий промежуток времени нужно было делать временные пропуска для критической инфраструктуры. Поэтому понимая, что может быть потенциально вспышка, Киев проводит подготовку к ней сейчас", - пояснил Ляшко.

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О сборе списков работников предприятий критической инфраструктуры стало известно 28 июля. В случае введения строгого карантина, общественный транспорт столицы будет работать только для них при наличии спецпропусков.

Третью волну коронавируса в столице прогнозируют в конце августа.

22 июля стало известно об инфицированных киевлянах Delta-штаммом. Заболели шесть пациентов от 21 до 73 лет. Диагностировали болезнь в Александровской больнице, где и находятся пациенты. Один из больных скончался. Карантин в столице из-за обнаруженного штамма вводить пока не планируют.

Чтобы избежать серьезных ограничений при новой Covid-волне в Киеве, нужно вакцинировать 1 млн жителей, заявил председатель Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

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29
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