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пятница, 20 августа 2021 19:22

Минкульт утвердил документацию по усадьбы Барбана, которую разрушили ночью. Документ
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Министерство культуры согласовало историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6, где находилась усадьба Барбана. Об этом говорится в документах, которые обнародовало издание "Украинские новости".

Также об ответственности министерства культуры за уничтожение усадьбы Барбана заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко.

"Здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", - отметил Кличко.

Он считает, что во избежание уничтожения других объектов культурного наследия Киева Минкульт должен рассмотреть представление КГГА.

"Обращаюсь в Министерство культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - подчеркнул Кличко.

Лидер "УДАРа" отметил, что на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, городские власти созвала комиссию по этому вопросу. Но представители застройщика проигнорировали заседание.





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