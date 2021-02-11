Микроавтобус с пассажирами слетел в кювет и перекинулся

В городе Борисполь Киевской области на перекрестке в микрорайон Нестеривка микроавтобус Mercedes съехал в кювет и перевернулся.

ДТП с участием городского автобуса БАЗ и микроавтобуса произошло 9 февраля около 20:00, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области 57-летний водитель автобуса БАЗ, который осуществлял городские перевозки, нарушил ПДД и спровоцировал ДТП

"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса нарушил ПДД и выехал на автодорогу, не предоставив дорогу 34-летнему водителю микроавтобуса. Последний, чтобы не допустить столкновения, изменил направление движения и заехал в кювет", - говорится в сообщении.

В результате аварии 4 пассажира получили травмы.

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