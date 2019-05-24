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пятница, 24 мая 2019 14:20

Метрополитен предупредил об ограничении работы на выходные

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Метрополитен предупредил об ограничении работы на выходные
В работе столичного метрополитена возможны некоторые изменения в День Киева. Фото: КП "Київський метрополітен"

В связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Киева в работе столичного метрополитена возможны некоторые изменения.

Так, после проведения праздничных концертов 25-26 мая на Контрактовой площади возможно ограничат вход на станцию ​​"Контрактовая площадь", об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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26 мая возможно ограничение на вход станции "Выставочный центр" после проведения концерта на территории комплекса "Экспоцентр Украины".

Также, 26 мая, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичной подземки. После окончания матча возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

На День Киева временно ограничат движение транспорта.

В честь 1537-летия состоится много праздничных мероприятий, Всеукраинский велодень и традиционный 27-й пробег под каштанами.

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