Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких

Женщина родила двойню, после двух недель пребывания в реанимации на кислородной поддержке.. Фото: pixabay.com

В Киеве из роддома выписывают роженицу, которая заболела коронавирусом и попала в больницу с 90% поражения легких.

Женщина - мать уже 14 детей, пишет ТСН.

После 2 недель пребывания в реанимации на кислородной поддержке, она родила двойню - Маргариту и Марка, у которого тоже диагностировали Covid.

"Сейчас уже легче: сами едят, и я уже лучше себя чувствую", - рассказала роженица.

Отмечается, что спасение матери и малышей длилось месяц. Теперь все здоровы.

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В Черновицкой области от осложнений коронавируса умерла педиатр 28-летняя Марьяна Маланник. Женщина была на 8-м месяце беременности и ждала первенца. Кесарево сечение, чтобы спасти младенца, женщине решили не проводить на врачебном консилиуме, говорят в департаменте здравоохранения. Почему - не уточняют.