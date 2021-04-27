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вторник, 27 апреля 2021 19:15

Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения

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Машина с водителем в обмороке вылетела на встречную полосу: кадры столкновения
ВАЗ с потерявшим сознание водителем летел по встречной и врезался в Volkswagen. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Броварском просп. водитель автомобиля ВАЗ вылетел на встречную полосу. ДТП произошло утром 26 апреля.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Предварительно, водитель, во время управления автомобилем, потерял сознание, что стало причиной выезда неуправляемого авто на встречную полосу и столкновения с автомобилем Volkswagen", - говорится в сообщении.

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В результате аварии водитель ВАЗ получил травмы и был госпитализирован медиками. Водитель автомобиля Volkswagen не пострадал.

"Помните, управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии усталости, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, строго запрещено", - отметили правоохранители.

В Киеве на Столичном шоссе, 98 возле АЗС водителю Renault стало плохо за рулем. Он скончался на месте.

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