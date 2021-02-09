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вторник, 09 февраля 2021 10:43

Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС

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Мужчину нашли мертвым в машине возле АЗС
В Киеве водитель умер за рулем. Фото: pixabay.com

В Киеве на Столичном шоссе, 98 возле АЗС водителю Renault стало плохо за рулем. Он скончался на месте.

Трагедия произошла в понедельник, 8 февраля, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

На место прибыла "скорая", но помочь мужчине медики не смогли. Причина смерти водителя станет известна после проведения соответствующих экспертиз.

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В городе Вилково Одесской области разбились 38-летний мужчина и на год младше него женщина, которые ехали в легковушке Toyota.

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