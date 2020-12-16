Мужчину и женщину нашли мертвыми в разбитом авто

В городе Вилково Одесской области разбились 38-летний мужчина и на год младше него женщина, которые ехали в легковушке Toyota.

Смертельная авария произошла 16 декабря около 5:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области разбились водитель и пассажирка Toyota 38 и 37 лет. Обстоятельства ДТП устанавливают следователи

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"По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. Водитель и его пассажирка от полученных травм погибли на месте", - рассказали полицейские.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Каменце-Подольском на Хмельнитчине 35-летний водитель Subaru Legacy врезался в дерево и перевернулся на крышу. Погибли пассажирки иномарки 42 и 35 лет. Водитель и еще одна 37-летняя пассажирка - в больнице.