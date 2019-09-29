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воскресенье, 29 сентября 2019 16:34

Марш памяти трагедии в Бабьем Яру собрал украинцев со всей страны
10

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В Бабьем Яру прошел марш памяти трагедии: как это было
Фото: unian
В Бабьем Яру прошел марш памяти трагедии: как это было
В Бабьем Яру прошел марш памяти трагедии: как это было
В Бабьем Яру прошел марш памяти трагедии: как это было
В Бабьем Яру прошел марш памяти трагедии: как это было

В Киеве прошел Марш памяти трагедии в Бабьем Яру.

В день 78-й годовщины массового расстрела евреев, чтобы почтить их память, собрались люди из многих украинских городов Украины, в частности, из Киева и области, Житомира, Харькова, Донецка, Славянска и других, пишет unian.

Мероприятие началось после 12.00 возле кинотеатра "Киевская Русь" на ул. Сечевых Стрельцов.

В марше приняли участие несколько сотен человек.

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29 сентября 1941 году - в урочище Бабий Яр немецкие нацисты и украинские колаборационисты начали массовые расстрелы еврейского населения Киева. Трагедия стала всемирным символом Холокоста.

26 сентября оккупационная власть устроила совещание, рассмотрев меры по "окончательному решению". Определили место уничтожения евреев - Бабий Яр. Его территории хватит для десятков тысяч трупов, ведь имеет длину 2,5 километров при глубине до 50 метров.

Учли наличие железнодорожной станции Киев-Лукьяновка неподалеку оврага - на углу современных улиц Дегтяревской и Якира. Итак, можно делать вид, будто евреев собирать для перевозки в безопасные места.

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