Магазину Puma оставили "послание" - из-за скандального сотрудничества с Дорном

В торговом центре Sky Mall в Киеве разрисовали пол на входе в магазин спорттоваров Puma из-за сотрудничества с певцом Иваном Дорном.

Соответствующее видео распространил общественный деятель Сергей Стерненко в Facebook.

Он назвал музыканта пророссийским коллаборационистом и поблагодарил граждан за позицию.

"Какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина Puma в Киеве. Компания сотрудничает с пророссийским коллаборационистом Дорном, для которого агрессоры - братья", - отметил Стерненко.

На полу написали: "Спонсор сепараты", "Террористы", "Бизнес на крови".

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О сотрудничестве с Иваном Дорном, который продолжает концертную деятельность в стране-агрессоре России, компания объявила еще в апреле этого года. Это вызвало волну возмущения среди украинцев в соцсетях. Они назвали такое решение антирекламой.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.