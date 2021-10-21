Ломом по голове. Столичных полицейских подозревают в пытках

Двух киевских правоохранителей подозревают в превышении полномочий. Якобы они применили силу против задержанного, что не соответствовало сложившейся ситуации.

"Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Автор: gp.gov.ua/

Решается вопрос о применении мер подозреваемым.

Руководители кибердепартмента Службы безопасности Украины похитили предпринимателя, вывезли его в лес и пытали, требуя заплатить семь биткоинов. Правоохранителям объявили подозрения по факту кражи криптовалюты, грабежа с насилием, похищения человека и превышения служебных полномочий.