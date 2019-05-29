Kyiv Smart City: появилось мобильное приложение

Приложение позволяет привязать к аккаунту свою транспортную карту, пополнять ее и покупать электронные билеты.

Для киевлян запустили новое мобильное приложение - Kyiv Smart City. Об этом пишет пресс-служба городского совета.

Как отмечается, приложение позволяет привязать к аккаунту свою транспортную карту, пополнять ее и покупать электронные билеты.

Однако разработчики планируют добавить туда функции оплаты коммунальных услуг, "Электронную демократию", сервисы водителя, медицины, домашних животных, детского сада, спорта и отдыха, социальных услуг, "Современный киевлянин" и 1551 (номер телефона контактного центра Киева - ред.).

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Пока сервисы на стадии разработки, но у пользователей есть возможность выбрать, какой из них должен стать доступным в первую очередь. Сейчас наибольшей популярностью пользуются разделы "Расписание" и "Маршруты на карте" в категории "Городской транспорт", раздел "Общественный бюджет" и "Запись к врачу".

В центре Киева, на Крещатике, каждое воскресенье будут проводить спортивно-развлекательную танцевальную зарядку "Fun Up". Об этом пишут на сайте городского совета.