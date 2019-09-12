Квартира напоминала помойку: 2-летнюю девочку забрали из неблагополучной семьи

В Киеве правоохранители забрали 2-летнюю девочку от горе-матери. Фото: Нацполиция

В Киеве 2-летняя девочка жила в нечеловеческих условиях в квартире, больше напоминающею свалку.

Как отмечается, правоохранители посетили семью, проживающего на улице Приречной. Жилье оказалось в ужасном состоянии. Кроме ребенка и его матери, в помещении проживают еще трое взрослых, а также собака и шесть кошек. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарным состояниям и вонью. В комнатах и ​​на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире был истощенный пес и шесть кошек", - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции отдела превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

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Правоохранители забрали ребенка у горе-матери и дали ей время, чтобы убрать квартиру. После этого сотрудники социальных служб придут с проверкой. Если все будет в порядке, девочку вернут домой.

Днепровские правоохранители прибыли на анонимный вызов о насилии над детьми. В указанном помещении нашли 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем.