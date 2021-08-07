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суббота, 07 августа 2021 18:09

Кустарное "лакшери": разоблачили цех подделки люксовых кожаных изделий
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Полицейские Киевщины разоблачили преступную группу производителей контрафактного люксового обуви и аксессуаров. Подпольная мастерская подрабатывала изделия известных брендов и распространяла контрафакт серез сеть бутиков и интернет.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Правоохранители разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров
Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов
Правоохранители разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров
Правоохранители разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров
Правоохранители разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров
Правоохранители разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров

Установлено, что пять человек организовали подпольный цех, где отшивали вещи известных мировых брендов, которые впоследствии под видом оригинала продавали в магазинах столицы и области, а также через онлайн-магазины по всей Украине. Продавали по цене оригиналов.

"Туфли за $500, ремни за $300 и 16 шкур крокодила. Украинские поклонники элитных мировых брендов были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс, на самом деле одевали контрафакт из подпольных отечественных ателье. Именно так преступная группа из 5 человек организовала цех, где отшивали одежду, обувь и аксессуары брендов Hermes, Stefano Ricci, Zilli и других модных марок. Сбывали же кожаные товары по ценам оригиналов на территории столицы и области, а также онлайн", - рассказал в Facebook Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов.

Во время обысков у злоумышленников изъяли поддельное обувь, сумки, кепки, ремни, а также гарнитуру с поддельным маркировкой иностранных брендов, мастер-формы для создания логотипов, инструкции по пошиву контрафакта и даже брендовая упаковки. Словом, мошенники позаботились, чтобы у покупателей не возникало никаких сомнений в подлинности изделий.

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"Сейчас подпольное" лакшери "производство ликвидировано, а его организаторы будут нести ответственность. Спасибо работникам следственного управления и уголовного розыска полиции Киевской области за заботу о наших потребителей", - отметил Небытов.

По данному факту мошеннических действий открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Люкс манит своей недоступностью и уникальностью. Люди готовы переплачивать огромные суммы, лишь бы хоть частично соприкоснуться с творениями легендарных дизайнеров. А как быть тем, кто не готов тратить кругленькую сумму за одну единственную вещь?

Gazeta.ua расскажет, как приобрести вещь из люксового сегмента в три раза дешевле.

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