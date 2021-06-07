Люкс за копейки: как купить брендовые вещи в три раза дешевле

Люкс манит своей недоступностью и уникальностью. Люди готовы переплачивать огромные суммы, лишь бы хоть частично соприкоснуться с творениями легендарных дизайнеров. А как быть тем, кто не готов тратить кругленькую сумму за одну единственную вещь?

Gazeta.ua расскажет, как приобрести вещь из люксового сегмента в три раза дешевле.

Автор: Sora Shimazaki. Pexels Кто сказал, что для покупки люксовой вещи нужно тратить целое состояние?

Ресейл – новый секонд-хенд?

В модном мире приобрело необыкновенной популярности такое понятие, как ресейл. Это масштабная индустрия, занимающаяся перепродажей вещей.

Автор: Tim Douglas. Pexels Хорошо, что сейчас существует такой выбор площадок, где можно приобрести брендовые вещи в разы дешевле

В чем преимущество подобного бизнеса? Во-первых, это, конечного же, экономия. Ресейл – это отличная возможность купить заветную сумочку Chanel по значительной скидке. На подобных площадках достаточно часто встречаются оригинальные вещи в отличном качестве, поэтому это идеальный вариант для каждого экономного поклонника люкса. Во-вторых, это разумное потребление. Современный модный мир призывает давать вторую жизнь вещам, которые вы не хотите больше использовать в своем гардеробе. Замечательно же, что вместо того, чтобы быть выброшенным, ваш когда-то любимый жакет получит продолжение своей истории и будет радовать новых обладателей.

Еще одним важным преимуществом ресейла является возможность приобрести люксовую вещь, которая находится в ограниченном количестве. Мечтали об эксклюзивном аксессуаре, которого по всему миру всего пять штук? Возможно, кому-то покупка не принесла ожидаемых эмоций и вещь может стать вашей.

Также, значительное преимущество данной индустрии состоит в возможности купить винтажные вещи, которых уже давно нет в продаже. Коллекционеры должны оценить.

Где найти ресейл-площадки?

Автор: Andrea Piacquadio. Pexels Наша редакция ответственно относится к карантинным ограничениям и мерам безопасности, поэтому советует вам по возможности приобретать новые вещи через онлайн приложения

Если вы любите покупки онлайн (что правильно в условиях всемирной пандемии), то вам отлично подойдут сайты ресейла. Что может быть лучше, чем купить брендовую вещь в три раза дешевле, не выходя при этом из дома?

Еще один вариант - байеры. Это специально обученные люди, которые выискивают вам желаемые вещи на различных площадках и присылают по всему миру. Любой каприз, как говорится.

Комиссионные магазины, которые наверняка есть в большинстве городов, также могут стать интересной альтернативой походу в дорогой брендовый магазин. Еще одним вариантом покупки люксовых вещей со значительной скидкой являются аутлеты, которые выполнены в формате торговых центров.

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Оригинал или фейк?

Автор: Marlene Leppänen. Pexels Всегда предпочитайте оригинальные брендовые модели одежды и аксессуаров

Как бы вы не хотели иметь что-то общее с миром люксовых брендов, не стоит прибегать к покупке поддельных моделей. Чаще всего фейковые вещи все равно имеют значительные отличия от оригинальных, что может привести к неловким ситуациям.

Как же отличить оригинал от подделки? На данный момент существует достаточно организаций, которые занимаются аутентификацией дорогих вещей. Существуют как онлайн-площадки (purse forum, bababebi), так и офлайн. Выбирайте наиболее комфортный вариант и радуйтесь люксовым приобретениям.

Дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно подбирать себе гардероб со вкусом и без финансовых потерь.

По его словам, прежде всего это можно сделать на базовых футболках. Они могут быть недорогими, но лучше покупать две-три сразу.