Как уберечься от мошенников во время новогоднего онлайн-шоппинга

Особенно тщательно советуют проверять продавца при покупке дорогих вещей. Фото: unsplash

Чтобы не попасть на крючок мошенников, стоит проверять интернет-магазины и не перечислять задаток на банковскую карточку.

О таких рекомендации аналитической системы YouControl пишет "Экономическая правда".

Чтобы проверить интернет-магазин, нужно:

- в контактных данных интернет-магазина отыскать код ЕГРПОУ, официальное юридическое название и проверить юридический статус, то есть не находится ли магазин в процессе прекращения деятельности. Также нужно обратить внимание на адрес, вид деятельности;

- узнать, как давно работает интернет-магазин;

- проанализировать его судебную историю и наличие исполнительных производств.

"Если продавец - ФЛП, нужно проверить его и как предпринимателя по тем же критериям. Если покупка дорогая, не лишним будет проверить и физическое лицо - представителя, директора или того же ФЛП. Иногда о человеке можно найти много интересного: судебные дела, долги и даже данные, что он находится в розыске", - отмечают в YouControl.

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Для безопасных покупок в онлайне YouControl советует обращать внимание на следующие детали:

- если цена значительно ниже рыночной, иногда даже ниже реальной себестоимости, наиболее вероятно, что перед вами - мошенники;

- не стоит перечислять задаток на банковскую карту. Если магазин работает официально, у него должен быть банковский счет ФЛП или юрлица;

- надежнее осуществлять заказ с наложенным платежом, даже если за это будет дополнительная комиссия. Так продавец не будет иметь возможности скрыться с деньгами, отправив товар;

- не игнорировать возможность поискать в сети возможную информацию о продавце, особенно, если возникли сомнения в его надежности.

"Такой же подход должен быть и при заказе товаров и услуг у частных лиц на различных онлайн-площадках объявлений. Стоит попросить у продавца предоставить информацию о его полном имени, желательно с документальными доказательствами - удостоверением личности. Особенно, если речь идет о дорогих покупках. Далее проверить это физическое лицо в открытых источниках или с помощью известных вам аналитических систем", - говорится в сообщении.

С начала карантина украинцы стали активнее совершать покупки онлайн. С марта в интернете массово покупают одежду, маски, антисептики, товары для дома и гаджеты для дистанционной работы.