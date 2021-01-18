Крошечные ежи замерзали на столичной улице

В Киеве на Чоколовском бульв. прохожие заметили 2 маленьких ежей и вызвали команду спасения животных.
Об этом в Facebook сообщила Kyiv Animal Rescue Group.
По словам зоозащитников, маленькие ежи в такой сезон редкость для животного мира. Вероятность их выживания на улице минимальна.
Колючих найденышей осмотрели ветеринары. Сейчас малыши живут в одной из сотрудниц команды спасения животных.
"Если вы обнаружили маленького еженка, немедленно обращайтесь к нам", - призвали спасатели.
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