Крошечные ежи замерзали на столичной улице

В Киеве на Чоколовском бульв. прохожие заметили 2 маленьких ежей и вызвали команду спасения животных.

Об этом в Facebook сообщила Kyiv Animal Rescue Group.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

По словам зоозащитников, маленькие ежи в такой сезон редкость для животного мира. Вероятность их выживания на улице минимальна.

Колючих найденышей осмотрели ветеринары. Сейчас малыши живут в одной из сотрудниц команды спасения животных.

"Если вы обнаружили маленького еженка, немедленно обращайтесь к нам", - призвали спасатели.

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В городе Ирпень Киевской области команда спасения животных спасла лебедя из ледяной ловушки.