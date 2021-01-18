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понедельник, 18 января 2021 16:37

Жестокое избиение собаки в Киеве: рассказали о состоянии животного
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Собаку, над которой поиздевался хозяин, нашли и отвезли в ветклинику. С животным все хорошо.

Об этом в Facebook рассказал Лев Ременев.

Фото: Лев Ременев

"Сегодня днем с нами связалась прекрасная девушка, которая подобрала щенка. Мы с ней созванивались и вместе поехали в ветклинику. Там провели полное обследование. С собакой все в порядке. Все документы по обследованию у нас. Мы их передадим полиции", - написал он.

Столичные правоохранители начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Правоохранители выяснили, что неизвестный взял животное с улицы несколько недель назад. Полицейские опросили свидетелей и установили личность правонарушителя. Им оказался киевлянин, 1987 года рождения", - говорится в сообщении.

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Столичные Telegram-каналы называют имя мужчины-живодера - это Игорь Шевченко.

За преступление ему грозит штраф от 1 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арест до 6 месяцев. Возможно и ограничение свободы до 3 лет.

Издевательство над животным зафиксировала камера наблюдения в подъезде многоквартирного дома Шевченковского района столицы. Мужчина сначала держал собаку на поводке и бил ногами. Вскоре выбросил его на улицу и оставил на морозе.

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