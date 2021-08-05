Крещатик и один из мостов столицы станут непроезжими: когда и на сколько

С 21:00 6 августа до 21:00 10 августа на Гаванском мосту Киева ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Гаванский мост частично станет непроезжем для транспорта

"На Гаванском мосту выполнят текущий ремонт покрытия. Работать будут в направлении Почтовой пл. - с ул. Набережно-Рыбацкой на ул. Набережно-Крещатицкая", - говорится в сообщении.

В субботу, 7 августа, движение ограничат и ул. Крещатик с 8:00 до 17:00.

"На Крещатике выполнят текущий ремонт покрытия. Работать будут на участке от ул. Прорезной до Аллеи Героев Небесной Сотни", - добавили коммунальщики.

Дорожники отметили, что во время работ на улице и мосту движение ограничат частично.

Автор: КК "Киевавтодор" На ул. Крещатик частично ограничат движение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авто "героя парковки" парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг

С 20:00 5 августа до 05:00 6 августа на одной из главных улиц Подола перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ.