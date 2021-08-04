Авто "героя парковки" парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг

Коммунальщики положили новое асфальтовое покрытие вокруг машины "героя парковки". Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве коммунальные службы не могут завершить укладку асфальта из-за "героя парковки".

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Владельца машины дорожники разыскивают четвертый день.

"Может кто знает владельца Ford BK2754HB? Уже четвертый день мешает снять и положить новый асфальт во дворах возле просп. Бажана, 26", - говорится в посте.

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В столице женщина вылезла на автомобиль Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину припарковали с нарушениями, что и стало причиной эвакуации. Женщина объяснила, что водитель автомобиля - человек с инвалидностью. Однако наклейки на авто, подтверждающей это, не было.