Авто "героя парковки" парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг

 
Ексклюзивы
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Просмотров: 54
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Назвали причины ежедневного подорожания автогаза
Просмотров: 549
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Сидел и истекал кровью - впечатляющие подробности нападения пантеры на мужчину
Просмотров: 990
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Ни единого артефакта русской культуры. Опровергли выдающуюся роль Екатерины II в развитии юга Украины
Просмотров: 4086
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Новое стало традиционным: какие иностранные блюда прижились в Украине за 30 лет независимости
Просмотров: 1629
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Сахар и масло бьют ценовые рекорды: что подорожало в августе
Просмотров: 1125
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
"Мы поможем" - украинский дипломат прогнозирует распад России
Просмотров: 873
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Успешную Украину увидят рожденные после 2010 года - астролог
Просмотров: 450
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Ни профессионализма, ни патриотизма, ни порядочности: Огрызко жестко описал власть Зеленского
Просмотров: 1449
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
"Нас раздели, как девочек и мальчиков" - Огрызко о ядерном разоружении
2 Просмотров: 783
Фото
Все фото
3
4
13
11
4
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото
&quot;Подрывника&quot; Кабмина задержали: что о нем известно
"Подрывника" Кабмина задержали: что о нем известно
Ул. Грушевского заблокировали. Проводят спецоперацию
Ул. Грушевского заблокировали. Проводят спецоперацию
Видео
Все видео
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
"Подрывнику" Кабмина назначат психиатрическую экспертизу
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Мужчина поиздевался над знакомым и оставил истекать кровью
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Просмотров: 54
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 234
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1665
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1503
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 252
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 2035
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
среда, 04 августа 2021 19:15

Авто "героя парковки" парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг

  Комментировать
Авто &quot;героя парковки&quot; парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг
Коммунальщики положили новое асфальтовое покрытие вокруг машины "героя парковки". Фото: "Киев Оперативный"

В Киеве коммунальные службы не могут завершить укладку асфальта из-за "героя парковки".

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

Владельца машины дорожники разыскивают четвертый день.

"Может кто знает владельца Ford BK2754HB? Уже четвертый день мешает снять и положить новый асфальт во дворах возле просп. Бажана, 26", - говорится в посте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Герой парковки" поставил машину возле баков. Водитель мусоровоза не сдержался

В столице женщина вылезла на автомобиль Hundai, чтобы его не забрал эвакуатор. Машину припарковали с нарушениями, что и стало причиной эвакуации. Женщина объяснила, что водитель автомобиля - человек с инвалидностью. Однако наклейки на авто, подтверждающей это, не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авто "героя парковки" парализовало работу дорожников. Асфальт положили вокруг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
августа

Республику сепаратистов ликвидировали за 84 ч.

Арестовали автора свидетельства скитаний евреев

Недостаток прославил на весь мир: кто придумал шампанское

Мазепу избрали гетманом

Убийца взял автомат и начали расстреливать людей

218 жертв и тысячи раненых: случился один из самых больших взрывов в истории

Самое читаемое
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист
Шевченко ушел из-за украинского языка – журналист Просмотров: 26760
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
Широкие пляжи, чистое море и дорогие арбузы: как отдыхают украинцы на диком пляже Затоки
21
 Просмотров: 19917
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
Каменских и экс-возлюбленная Позитива щеголяют фигурами на отдыхе в Хорватии
5
 Просмотров: 17848
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
Гороскоп на 3 августа: как не пропустить свой шанс на счастье
 Просмотров: 7587
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
Кличко объявил о завершении спортивной карьеры: известно, когда может вернуться
 Просмотров: 6723
Новости Киева
Из искореженной легковушки достали тела супругов
Из искореженной легковушки достали тела супругов
3
 Просмотров: 540
"Ситуация ужасная": суровую Троещину оставили без прокатных велосипедов
"Ситуация ужасная": суровую Троещину оставили без прокатных велосипедов Просмотров: 387
Возле Офиса президента произошло ЧП
Возле Офиса президента произошло ЧП
 Просмотров: 621
Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина
Крищенко и КОРД провели спецоперацию по задержанию "захватчика" Кабмина Просмотров: 144
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
Небо затянуло черным дымом: крупный пожар в Киеве
4
 Просмотров: 657
Больше всего комментируют
14
"Зеленский готовит информационную бомбу" – политолог о деле Чауса
4
Мендель вверх ногами пожаловалась на травлю и "патриотических псевдопатриотов"
4
Резкого роста тарифов на электроэнергию не будет - пресс-секретарь Зеленского
3
В ОП не рискнули связать смерть Шишова с Лукашенко
3
Не забудем, не простим: в Киеве проходит акция памяти Шишова
Голосов: 6892
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть