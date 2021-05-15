Кожаные штаны и высокие каблуки: самая известная модель Европы прилетела в Киев

Французская модель Тина Кунаки прилетела в Киев сниматься в рекламе. Фото: Instagram

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя 24-летняя Тина Кунаки прилетела в Украину. В Киеве она снимается в рекламе.

На своей странице в Instagram Тина Кунаки запостила фото и видео со съемочной площадки. В кадре французская модель одета в черные кожаные штаны и блузу с объемными рукавами. Подписи под фото она не оставила, только указала геолокацию - Киев.

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Кроме того, Кунаки показала вид из своего гостиничного номера. Когда оно делала фото, окно как раз мыли промышленные альпинисты.

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Украинские фанаты поздравили модель с приездом в комментариях. "Добро пожаловать в Украину, сладенькая", "В Киеве? О Боже!", "Супер! Вы в Киеве! Рада видеть вас у себя на Родине! Вы прекрасная", - писали пользователи.

Французская модель Тина Кунаки замужем за актером Венсаном Касселем. Она поженились в августе 2018-го. Через год у супругов родилась дочь Амазони.