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четверг, 04 марта 2021 16:42

Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ

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Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
На видео автомобили якобы из кортежа Петра Порошенко. Фото: PavlovskyNEWS

Кортеж 5-го президента Украины Петра Порошенко якобы нарушил ПДД. Автомобили при выезде с территории Верховной Рады проехали несколько десятков метров по встречной полосе.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе Pavlovsky News.

"Как отметил наш журналист, 5-й президент вернув первую букву на номера, но теперь игнорирует запрет выезда на полосу встречного движения. Штраф за такое нарушение - 425 грн", - говорится в посте.

Отмечается, что кортеж лидера партии "Европейская Солидарность" не став ждать, когда будет возможность пересечь двойную сплошную при выезде с территории ВР.

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Сын нардепа от фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова Артем нарушает ПДД и делится этим в соцсетях. Он гоняет на автомобиле по Киеву со скоростью 143 км/ч.

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