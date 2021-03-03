Глава Антикоррупционной прокуратуры стал жертвой грабителей - СМИ

В ночь на 2 марта неизвестные ограбили автомобиль Land Rover Discovery, принадлежащий исполняющему обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максиму Грищуку.
Автомобиль был припаркован на ул. Елены Телиги в Киеве, пишет "Dетектив-Info", ссылаясь на анонимный источник.
По словам собеседника, неизвестные разбили стекло водительской двери и украли видеорегистратор из салона.
Поймать злоумышленников сразу не удалось. Их розыск продолжается.
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В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности главы САП. Проработал более 4 лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук.
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