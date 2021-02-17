Конца не видно: километровая очередь образовалась возле станции метро

Километровая очередь образовалась возле станции метро. Фото: скриншот с видео

В среду утром, 17 февраля, на станции столичного метро Черниговская образовалась огромная очередь из пассажиров. Киевляне не могли попасть в подземку и вынуждены были стоять на улице.

Соответствующее видео распространили в Тelegram-канале "Киев Сейчас".

"Когда хотели ограничить "скопления людей", но что-то пошло не так", - говорится в описании видео.

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Пользователи отреагировали на увиденное:

"Не знают, как уже добить народ";

"А что мешает включить мозг и представить какой длины будет очередь?";

"Правильно! Чтобы до Броваров очередь доходила! Да что они себе позволяют эти люди, так близко друг к другу стоять. Возмутительно".

Во вторник, 16 февраля, очевидцы также сняли масштабное скопление при входе на станцию метро Вокзальная в столице.