Коммунальные службы Киева будут вывозить брошенные автомобили

Автомобили будут передавать полиции. Фото: YouTube

Коммунальные службы Киева получили право эвакуировать из столичных улиц брошенные автомобили.

Таких по всей столице насчитали более 600. Соответствующее решение принял Киевский городской совет, передает УНИАН.

"Разрешить исполнительному органу Киевсовета перемещать бесхозные транспортные средства для временного хранения и передачи соответствующим подразделениям Нацполиции соответствии с порядком", - говорится в решении.

Депутат Киевсовета Александр Пабат отметил, что сейчас в КГГА нет полномочий вывозить брошенные транспортные средства. Национальная полиция из-за отсутствия материально-технической базы не способна их вывозить.

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Согласно решению, КГГА в течение трех месяцев разработать порядок перемещения временного хранения и передачи бесхозных транспортных средств соответствующим подразделениям полиции.

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