Когда примут закон о столице

Разумков дал прогноз по поводу закона. Фото: "Цензор"

Законопроект о столице Украины будет утвержден через месяц-полтора.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что максимум через месяц-полтора мы его примем", - сказал Разумков.

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Верховная Рада приняла за основу законопроект о столице - городе-герое Киеве. Он предлагает разделить полномочия и должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и снова ввести районные государственные администрации в столице.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о Киеве - столице Украины. "За" проголосовали 244 народных депутата.