Книжный арсенал состоится в "гибридном формате" - организаторы

 
Ексклюзивы
1/5
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1 Просмотров: 234
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 63
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 450
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Как уменьшить счета за коммунальные услуги: советы эксперта
Просмотров: 1152
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
90 процентов информации о ковиде в интернете - фейки или манипуляции
Просмотров: 657
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
"Денежная помощь - это пускание правительством пыли в глаза" - эксперт о ценах на электроэнергию
Просмотров: 2286
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Дети с автоматами, принудительное прививки неизвестным веществом, бесправия и засилья оккупантов ТОП-7 проблем Крыма
Просмотров: 963
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1746
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 1746
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
5
5
5
3
На голове пакет, во рту - кляп: женщину замучили в собственном доме
На голове пакет, во рту - кляп: женщину замучили в собственном доме
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
На столичной улице появится инсталляция ко Дню памяти жертв Холокоста
На столичной улице появится инсталляция ко Дню памяти жертв Холокоста
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
Пьяный водитель маршрутки врезался в велосипедиста
В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду
В Киеве появился еще один бокс, который обменивает мусор на еду
Видео
Все видео
В центре Киева неизвестные поиздевались со студента из-за его волос
В центре Киева неизвестные поиздевались со студента из-за его волос
Женщина выпала из открытой двери маршрутки: показали видео
Женщина выпала из открытой двери маршрутки: показали видео
Под Киевом произошла масштабная автотроща: видео с места ДТП
Под Киевом произошла масштабная автотроща: видео с места ДТП
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Столичная многоэтажка "утонула" - кипяток стекал электропроводами
Мусоровоз разбил 9 автомобилей
Мусоровоз разбил 9 автомобилей
Интервью
1/5
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 117
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 369
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 450
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Руководителем САП может стать "свой человек" Зеленского
Просмотров: 477
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 1746
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
24 января 2021
1 Просмотров: 1377
Не мали вибору
– На співбесіді запитали, чи розмовляю російською. Досвід і міжнародні сертифікати нікого не зацікавили, – скаржиться офіціантка й ...
среда, 27 января 2021 15:58

Книжный арсенал состоится в "гибридном формате" - организаторы

  Комментировать
Книжный арсенал состоится в &quot;гибридном формате&quot; - организаторы
Фото: УНИАН

Международный фестиваль Книжный арсенал состоится 26-30 мая 2021 года в "гибридном формате" - онлайн и офлайн.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

По словам директора Художественного арсенала Олеси Островской-Лютой, размещение всех в пространстве должно быть безопасное.

"Разрабатываем посещаемость фестиваля, чтобы предотвратить скопление людей. В этом году Книжный арсенал будет не такой шумный и многолюдный, как всегда, но он позволит и издателям, и читателям, и авторам все же встретиться", - рассказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За неделю могу прочитать 5 книг" - Сергей Притула

Чтобы использовать все преимущества онлайн-формата, создается новый сайт для участников и посетителей со всего мира.

"Мы готовим мощную профессиональную программу для издателей, агентов, литературных менеджеров с фокусом на международное сотрудничество. Традиционная визуальная составляющая фестиваля вместе с уникальным пространством Старого арсенала найдет свое место и в онлайн-программе", - рассказала координатор Книжного арсенала Юлия Козловец.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля. Организаторы планируют собрать не менее 50 тыс. посетителей как в пространстве Арсенала, так и онлайн.

Назвали победителей премии Книга года BBC-2020 в 3 номинациях. Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак", издательство "Белка".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Книжный арсенал состоится в "гибридном формате" - организаторы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Ахметов купил имение за €200 млн

"Гомонят улицы Киева на чужом языке, а моя хата звенит на родном" - 110 лет назад родился Иван Гончар

Дэвид Боуи впервые посетил США

Усик впервые объединил чемпионские титулы

"У меня репутация скряги, я ею горжусь": умер основатель ІКЕА

Зеленский заговорил о "конкретных шагах"

Ввели новую военную награду

Освободили крупнейший лагерь смерти

Космонавты сгорели в ракете

На военных складах погибли более тысячи человек

Сгорели заживо 245 человек

Самое читаемое
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
Самая молодая миллиардерша померялась фигурой с сексапильной подругой
5
 Просмотров: 20304
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
Самые горячие фото бывшей военной, которая стала звездой ТикТок
7
 Просмотров: 15670
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
Рассказали, чего категорически нельзя делать во время мытья головы
 Просмотров: 11943
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 6 Просмотров: 9126
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 8685
Новости Киева
На голове пакет, во рту - кляп: женщину замучили в собственном доме
На голове пакет, во рту - кляп: женщину замучили в собственном доме
3
 Просмотров: 54
Из канализации вытащили труп
Из канализации вытащили труп Просмотров: 288
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
Владелец авто с символикой ФСБ России пожаловался на киевскую полицию
5
 1 Просмотров: 1278
Мошенники продали арендованную квартиру и исчезли
Мошенники продали арендованную квартиру и исчезли Просмотров: 729
Скандальная блогерша поблагодарила россиян за поддержку
Скандальная блогерша поблагодарила россиян за поддержку Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
8
По иску Портнова суд запретил чествовать воинов УПА, ученых и писателей
6
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Покушение на генерала СБУ: как в ведомстве отреагировали на причастность Нескромного
3
Арахамия назвал Бойко, который катается в Кремль, "очень проукраинским"
2
"Избавиться от лизоблюдов и читать Конституцию" - сети в день рождения Зеленского
Голосов: 6563
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть