Книжный арсенал состоится в "гибридном формате" - организаторы

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Международный фестиваль Книжный арсенал состоится 26-30 мая 2021 года в "гибридном формате" - онлайн и офлайн.

Об этом говорится на сайте фестиваля.

По словам директора Художественного арсенала Олеси Островской-Лютой, размещение всех в пространстве должно быть безопасное.

"Разрабатываем посещаемость фестиваля, чтобы предотвратить скопление людей. В этом году Книжный арсенал будет не такой шумный и многолюдный, как всегда, но он позволит и издателям, и читателям, и авторам все же встретиться", - рассказала она.

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Чтобы использовать все преимущества онлайн-формата, создается новый сайт для участников и посетителей со всего мира.

"Мы готовим мощную профессиональную программу для издателей, агентов, литературных менеджеров с фокусом на международное сотрудничество. Традиционная визуальная составляющая фестиваля вместе с уникальным пространством Старого арсенала найдет свое место и в онлайн-программе", - рассказала координатор Книжного арсенала Юлия Козловец.

Заявки на участие принимаются до 12 февраля. Организаторы планируют собрать не менее 50 тыс. посетителей как в пространстве Арсенала, так и онлайн.

Назвали победителей премии Книга года BBC-2020 в 3 номинациях. Книгой года стал роман Сергея Сергеевича Saigon "Юпак", издательство "Белка".