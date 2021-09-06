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Кличко заставит Зеленского отвечать за тарифы перед киевлянами - СМИ

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Кличко заставит Зеленского отвечать за тарифы перед киевлянами - СМИ
"Мэр Киева Виталий Кличко уже встал на защиту "Киевтеплоэнерго". Фото: PMG.ua

"Киевтеплоэнерго" продолжит добиваться от власти поставок предприятию газа украинской добычи.

Так считает экономический обозреватель "DSnews" Алексей Суков в статье "Киевтеплоэнерго" против "Нафтогаза". Как Кличко заставит Зеленского отвечать за тарифы перед киевлянами".

Он отметил, что другие компании присоединяются к иску против "Нафтогаза", а также тепловиков поддержал лидер "УДАРа", мэр столицы Виталий Кличко.

По словам автора материала, профсоюз столичного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" 2 сентября вышел на митинг с требованием обеспечить компанию дешевым газом украинской добычи накануне нового отопительного сезона.

"Компания требует дать ей возможность закупать газ "по справедливой цене" непосредственно у государственной компании "Укргаздобыча", а не у "Нафтогаз Трейдинг" - компании, которая в группе "Нафтогаз" занимается продажей добытого газа. "Киевтеплоэнерго" предупреждает: если коммунальная компания не получит газ по желаемой цене, то в ближайшем отопительном сезоне тарифы на тепло в столице вырастут на 40%", - говорится в материале.

Автор статьи считает, что Кличко заставит команду президента отвечать перед киевлянами за повышение тарифов почти вдвое.

"Мэр Киева Виталий Кличко уже встал на защиту "Киевтеплоэнерго". Причины обрушиться с критикой на центральную власть появятся и у всех других руководителей в регионах, в первую очередь у избранных мэров", - говорится в материале.

В статье упоминаются причины сложившейся ситуации - с мая этого года Кабмин отменил специальные обязательства (ПСО) для "Нафтогаза Украины", по которым компания должна была продавать ТКЭ газ по специальным, не рыночными ценами.

"Теперь тепловики получили возможность заключать контракты на поставку газа с любой компанией. Однако эта свобода обернулась выбором без выбора - цена газа на европейском рынке резко возросла, и это привело к росту рыночных цен и на украинском рынке. Закупать газ у частных трейдеров по рыночной цене - не хватит никаких денег, ведь если заложить эту цену в тариф на тепло, он станет просто "космическим" и никто платить просто физически не сможет. В частности, на торгах "Украинской энергетической биржи" 2 сентября цены поставили очередной рекорд - превысили 20 грн за 1 куб. м (с НДС на условиях предоплаты). Это самые высокие цены на рынке с момента его открытия в 2015 году", - отмечает "Деловая столица".

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Дата
06
сентября

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