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понедельник, 05 апреля 2021 17:49

Кличко рассказал, когда в Киеве могут ввести чрезвычайное положение

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Кличко рассказал, когда в Киеве могут ввести чрезвычайное положение
омендантский час в Киеве: Кличко сделал заявление. Фото: УНИАН

В Киеве могут ввести комендантский час, если количество Covid-инфицирований будет "зашкаливать".

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Мы знаем, что сейчас его (комендантский час. - Gazeta.ua) ввели многие страны Европы и нового ничего не придумали. Есть 2 пути: 1-й - вакцинация. Пока у нас нет достаточного количества вакцины, остается тот же путь разорвать цепочку заболеваемости. Если сейчас цифры будут зашкаливать и произойдет коллапс медицинской системы, у нас не будет 2-го выхода, как переходить к чрезвычайному положению", - сказал Кличко в эфире телеканала "Украина 24".

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Он добавил, что столичные больницы почти полностью заполнены, и город "очень близко подходит" к коллапсу медицинской системы.

"Вирус сейчас более агрессивный, у нас большие осложнения. Если раньше мы из 10 человек госпитализировали 2, то сейчас госпитализируем 7 с осложнениями", - отметил мэр.

Кличко также напомнил, что чрезвычайное положение внедряет правительство своим решением.

Информацию о возможном введении комендантского часа распространили в СМИ. Соответствующее решение может принять Верховная Рада 6 апреля. Речь идет о полном запрете на передвижение столицей после 22:00.

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