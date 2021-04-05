Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине

По словам Разумкова, это происходит по указу президента. Фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час. Об этом он сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"С комендантской часом ситуация достаточно сложная. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введении комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого - заседание Совета, это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", - глава парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз вакцины

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения не обсуждают введение в Украине комендантского часа из-за карантина.