Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 936
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1476
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 549
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 612
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1179
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
15
3
5
4
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Зеленский прибыл с визитом в Катар: фото
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
Замглавы НБУ Рожкова носит часы, стоимостью в несколько ее годовых зарплат
&quot;Слуга народа&quot; Тищенко &quot;наплевал&quot; на народ - поставил машину возле зебры
"Слуга народа" Тищенко "наплевал" на народ - поставил машину возле зебры
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Суд отменил арест дома любовницы Януковича
Видео
Все видео
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Шевченко обнародовал видео, свидетельствующее о фальсификации выборов в округе № 87 в пользу Вирастюка
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
Больше нечем прикрываться - Кива продал скандальную жомовую яму
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Назвал Мураева российской агентурой, тот закричал: "Я тебя у*бу"- журналист Бутусов
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Авакову показали противогаз и фото убитого мальчика
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1476
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 207
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1161
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 990
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 387
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 04:50

Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине

  Комментировать
Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине
По словам Разумкова, это происходит по указу президента. Фото: Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, когда в Украине могут ввести комендантский час. Об этом он сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"С комендантской часом ситуация достаточно сложная. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введении комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого - заседание Совета, это достаточно сложный процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", - глава парламента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина подписала контракты на поставку 22 млн доз вакцины

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения не обсуждают введение в Украине комендантского часа из-за карантина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разумков прокомментировал возможность введения комендантского часа в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 16137
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 12582
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 11170
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
Берегите глаза: гороскоп на 4 апреля
 Просмотров: 10422
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 9531
Политика
У Зеленского заявили, что в Украине есть украинский русский язык
У Зеленского заявили, что в Украине есть украинский русский язык Просмотров: 216
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе
ЕС заверил Украину в поддержке на фоне обострения ситуации на Донбассе 1 Просмотров: 90
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля
Украина призвала Вашингтон усилить санкции против Кремля 1 Просмотров: 81
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
Разговор Байдена с Зеленским и вероятность наступления России: неделя в ключевых цитатах
 Просмотров: 549
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко 4 Просмотров: 864
Больше всего комментируют
17
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
8
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
3
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
Голосов: 6495
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть