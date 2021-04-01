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четверг, 01 апреля 2021 10:36

Верховная Рада может ввести комендантский час в Киеве

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Верховная Рада может ввести комендантский час в Киеве
В Киеве могут ввести комендантский час. Фото: pixabay.com

В Киеве могут ввести комендантский час - полный запрет на передвижение по городу после 22:00.

Соответствующее решение может принять Верховная Рада 6 апреля, пишет "Сегодня", ссылаясь на анонимные источники.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на нем обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости (Covid-19. - Gazeta.ua). Решение ввести дополнительные ограничения для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения", - сказал собеседник.

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По словам другого собеседника, угрожающим является не столько рост заболеваемости, сколько увеличение количества тяжелых случаев. Объясняет: ситуация может значительно ухудшиться, отсюда и идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, но не комментируют.

"Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство", - сказал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. По его словам, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие "врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений".

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