Верховная Рада может ввести комендантский час в Киеве

В Киеве могут ввести комендантский час. Фото: pixabay.com

В Киеве могут ввести комендантский час - полный запрет на передвижение по городу после 22:00.

Соответствующее решение может принять Верховная Рада 6 апреля, пишет "Сегодня", ссылаясь на анонимные источники.

"Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание СНБО, и на нем обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости (Covid-19. - Gazeta.ua). Решение ввести дополнительные ограничения для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения", - сказал собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА объяснили, как получить спецпропуски на транспорт

По словам другого собеседника, угрожающим является не столько рост заболеваемости, сколько увеличение количества тяжелых случаев. Объясняет: ситуация может значительно ухудшиться, отсюда и идея о комендантском часе. В МВД ее не исключают, но не комментируют.

"Возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство", - сказал пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. По его словам, медицинская система столицы "захлебывается". Многие медики болеют Covid-19, другие "врачи и медсестры по 2 суток не выходят из отделений".