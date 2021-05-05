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среда, 05 мая 2021 11:57

Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину

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Кличко рассказал, когда построят метро на Троещину
Озвучили новые сроки строительства метро на Троещину. Фото: pixabay.com

В течение ближайших трех - пяти лет в Киеве могут построить новую ветку метро на Троещину.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, пишет "Украина 24".

По его словам, сначала нужно запустить автодвижение по Подольско-Воскресенскому мосту. Сделать это надеются до конца текущего года.

"Этот мост также строился как автотранспортное сообщение и ветка метро должна проходить по этому мосту. Касательно автосообщения - мы делаем все, чтобы запустить уже к концу этого года. Коронавирус вносит коррективы. Но после введения моста в эксплуатацию дальше можем говорить о следующих шагах. Проект непростой, будет стоить много. Город сам не сможет выделить весь объем финансирования, поэтому мы сейчас проводим переговоры, чтобы также привлечь иностранные компании для строительства ветки метро", - сказал Кличко.

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Он добавил, что сейчас дорабатывается проектная документация, а "когда будет проект, когда будет достроен мост и будем иметь источники финансирования, сможем говорить о конкретных датах (строительства метро на Троещину. - Gazeta.ua)".

Ранее коммунальная организация "Киевгенплан" опубликовала план развития "Подольско-Воскресенской" линии метро, которая будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги, с протяженностью в 31 км и 22 станциями.

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