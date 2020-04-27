Кличко рассказал, чем занимаются в киевском метро на карантине

Специалисты меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, продолжаются ремонты эскалаторов. Фото: pixabaу

Во время карантина в киевском метро делают ремонт.

Специалисты сейчас работают на всех станциях, об этом на брифинге рассказал киевский городской голова Виталий Кличко.

"Пока метро не перевозит пассажиров, в подземке проходят ремонтные работы на станциях. Так, на станции "Дворец спорта" продолжаются работы по замене путей. Раньше это делали только ночью и в очень сжатые сроки, сегодня есть возможность выполнять ремонт в дневные смены", - сказал Кличко.

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По его словам, специалисты меняют системы освещения, проверяют системы пожарной безопасности, вентиляционного и насосного оборудования, продолжаются ремонты эскалаторов.

"Уже в ближайшие дни на 3 станциях метрополитена - "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской" начнут установку оборудования для передвижения людей с инвалидностью", - сказал мэр.

Никакой информации относительно дат возобновления работы киевской подземки нет. Новость о возможном возобновлении работы не соответствует действительности, сообщили на сайте метрополитена. Ранее распространяли в медиа информацию о том, что метро заработает с 31 мая.